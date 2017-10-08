



Выбор хорошего объектива для фотоаппарата при ночной съёмке

Как правило, фиксированное фокусное расстояние, или даже лучше, линзы с ручным режимом фокусировки, дают наилучшие результаты и более просты в условиях слабого освещения.

Автофокус не всегда хорош при плохом свете. Скорость фокусировки - главное условие при выборе объектива для фотографирования движущихся предметов.

В результате, расстояние, или фокусное расстояние объектива должно быть достаточным, чтобы фокусироваться и на ближайшую точку, и на бесконечность. Другая конструктивная особенность - это то, что современные объективы могут фокусироваться за бесконечностью. Что это даёт фотографу? А то, что при ручной фокусировке вы не сможете просто поворачивать кольцо фокусировки до упора, чтобы сфокусироваться на бесконечность.

Если линза сфокусирована за бесконечностью, ничто не будет резким на конечном изображении.

Линзы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более открытую диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что позволяет им фокусироваться легче даже в темноте. Объективы с постоянным фокусным расстоянием разработаны для специализированных целей. Они более удобны, хотя объективы с переменным фокусным расстоянием сегодня более распространены. Качество снимка, сделанного объективом с переменным фокусным расстоянием значительно улучшилось в течение последних лет. Если Вы решили использовать зум для ночной съемки, лучше всего избегать недорогих китовых линз, которые поставляются со многими камерами, а также линзы, которые покрывают слишком широкие фокусные расстояния. Хотя это, конечно, удобно, иметь объектив, который покрывает от 18 mm (широкоугольное положение) до 200- или даже 300 mm (положение телефото).



Главное правило: деньги потраченные на первоклассные линзы - это правильно потраченные деньги.



SIGMA сейчас производит хорошие объективы на Nikon, Canon, Sony и Pentax, а также на беззеркалки Sony E, Olympus и др.. Эти линзы спроектированы по последним требованиям современных фотоаппаратов с большим резрешением.







Объективы с ручной фокусировкой 1970-1980-х годов стоят не дорого, и нередко встречаются на вторичном рынке. Они не так хороши как современные объективы, но имеют дополнительные преимущества: небольшой размер и малый вес. Конечно, не все DSLR-камеры могут быть использованы с линзами с ручной фокусировкой, и многие из них требуют установки адаптеров. К счастью, эти адаптеры недорогие и становятся чрезвычайно популярными.

Когда Canon и Nikon (над которыми долго доминировал рынок SLR) сперва выпустили камеры с автофокусом в середине 1980-х, перед ними стал вопрос о методах проектирования новых камер и объективов. Canon решил спроектировать совершенно новую линейку линз, а Nikon решил продолжать существующую линейку, чтобы дать возможность фотографам использовать старые линзы. В результате Кэноновские линзы с автофокусом фокусировались быстрее и более чётко чем Никоновские. Это неравенство теперь устранено, и некоторые думают, что Nikon даже имеет небольшое преимущество в автофокусировке. Приоритет технологии автофокуса был первоначально в скорости фокусировки, а не в качестве снимка при низко-освещенной съёмке.

Не требуется никаких адаптеров для использования объектива с автофокусом производителя SIGMA на любых зеркальных камерах. Все работает четко без всяких переходников.

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art установлен на любой зеркальный фотоаппарат - оптимальное решение для съёмки ночью!

Линзы с возможностью исправлять перспективу также подходят для создания панорамных фотографий, снятых как минимум двумя кадрами.Перспектива не преломляется, что позволяет полностью совместить фотографии, используя Photomerge, возможности Photoshop. Более старые объективы могут легко быть приспособлены для установки на DSLR и в значительной степени более дешёвые, чем их современные аналоги.



Но нужно понимать, что современные линзы имеют лучшую оптику и покрытие, чем линзы 1970-1980-х годов; следовательно они более точны и менее страдают от хроматических аберраций особенно при использовании вспышки.

широкоугольный объектив обычному. Широкоугольный объектив позволяет снять больше пространства, что делает ночную фотографию успешной. Они могут также использовать большую диафрагму (компенсируя длительной выдержкой) чтобы получить хорошую глубину резкости.



Значительное количество ночных фотографов предпочитаютобычному. Широкоугольный объектив позволяет снять больше пространства, что делает ночную фотографию успешной. Они могут также использовать большую диафрагму (компенсируя длительной выдержкой) чтобы получить хорошую глубину резкости.